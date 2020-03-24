Benzin kaç TL oldu? Benzin ve motorin fiyatları
Son dakika benzin petrol fiyatları... Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Corona Virüs nedeniyle benzin ve petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.
Benzin fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruşluk indirim geliyor.
LPG'ye de ay sonuna doğru önemli bir indirim gelmesi bekleniyor.