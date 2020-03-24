Benzin kaç TL oldu? Benzin ve motorin fiyatları

Corona Virüs nedeniyle benzin ve petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

Benzin fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruşluk indirim geliyor.

LPG'ye de ay sonuna doğru önemli bir indirim gelmesi bekleniyor.