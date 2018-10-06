Taraftarın yeni transfer arasında en beğendiği isimlerin başında Yassine Benzia geliyor. Ancak Phillip Cocu, Trnava maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Benzia ceza sahasına yeteri kadar girmiyor” dedi ve öğrencisini yedek bıraktı.

24 yaşındaki futbolcu Trnava önünde şans bulamadı. Bu durum yıldız oyunculu fazlasıyla hırslandırdı. Dün yapılan antrenmanda Yassine Benzia şov vardı. Cezayirli futbolcu, çift kale maça damga vurdu. Birbirinden güzel gollerle alkış alan Benzia, arkadaşlarına da şık asistler yaptı.

Yassine Benzia dünkü performansıyla bir anlamda hocası Cocu’ya da mesaj gönderdi. Hollandalı teknik adamın, yarınki zorlu Başakşehir mücadelesinde Benzia’yı ilk 11’de görevlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor.