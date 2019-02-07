Benzia kulüp bulursa gidebilir

Cezayir basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin Lille takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcunun buna karşın, farklı bir adresi tercih edebileceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, yazın Afrika Uluslar Ligi’nde Cezayir forması giymek istediğine dikkat çekildi. Bu yüzden kulübünde oynamak istediği belirtilen Benzia’nın, transfer sezonunun sürdüğü Çin ya da ABD ligi olan MLS tercihlerini göz önünde bulunduracağı ifade edildi.

(Milliyet)