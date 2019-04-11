Benzia için flaş transfer iddiası

Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiraladığı Benzia, performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve ligin ikinci yarısıyla birlikte de kadro dışı kalmıştı.

Lille ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulübüyle masaya oturacak.

Beş farklı ligden birçok takım ilgileniyor!

Takımda kalmak bir seçenek olsa da transfer yapma ihtimali daha ağır basabilir.

Foot Mercato'nun haberine göre Rus ve Yunan kulüpleri, Benzia'nın transferi için devrede. Aynı zamanda İngiltere'den bir, İspanya'dan bir ve Fransa'dan iki kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

İdmanlarını aksatmıyor!

Kadro dışı olmasına rağmen Benzia'nın idmanlarını aksatmadığı da gelen haberler arasında. (Ajansspor)