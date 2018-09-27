Benzia için erken görüşme

Lille’den kiralanan 24 yaşındaki 10 numaranın satın alma opsiyonu 7.4 milyon Euro. Sarı- Lacivertliler, Fransız kulübüyle erkenden temas kurup, pazarlıklarla bu rakamı aşağıya çekmeyi düşünüyor. Cezayirli futbolcunun da Fenerbahçe’de ve İstanbul’da mutlu olması, önemli bir koz. Teknik direktör Cocu, Benzia’ya ideal 11’inde düzenli forma verecek.

Benzia, Konyaspor maçında Elif Elmas'a yaptığı asistle Fenerbahçe formasıyla iyi bir başlangıç yapmış, Beşiktaş maçında da çalımları ve hızlı oyunuyla takdir toplamıştı.