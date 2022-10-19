France Football Dergisi'nin futbolda en iyileri belirlediği Ballon d'Or ödül törenine Real Madrid'den Karim Benzema damgasını vurdu. 2022 yılında kariyerinde zirve yapan 34 yaşındaki Benzema, ilk kez Ballon d'Or sahibi oldu. Fransız basını, süper starın aldığı bu ödül sayesinde eski kulübü Lyon'un para kazandığını açıkladı. Habere göre Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, 2009'da Fransız forveti İspanyol devine 35 milyon Euro bonservis bedeliyle satarken, kontratına da, 1 milyon Euro'luk Ballon d'Or bonusu eklediği bildirildi. Fransız kulübü, böylece başkanı Aulas sayesinde bu parayı yaklaşık 13 yıl sonra kasasına koydu.

Üç hayali de gerçek oldu

Real'le sezon sonunda bitecek sözleşmesinde 17 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun, kontratını 1 yıl daha uzatmak konusunda kulübüyle el sıkıştığı bilgisine de ulaşıldı. "Futbolu Real Madrid'de bırakacağım" diyen Benzema, "Hayatımın en mutlu günü. Çocukken 3 hayalim vardı; anneme bir ev almak, Real için oynamak ve bir Ballon d'Or kazanmaktı" ifadelerini kullandı. Cezayir asıllı Müslüman oyuncu, "Kutlama yapacak mısın?" sorusuna da "Hayır. Futbol oynamaya devam ediyorum. Şampanya yerine ise su içeceğim" cevabını verdi.

Lyon Başkanı Aulas'ın, 2009'da Karim Benzema'yı Real Madrid'e satarken sözleşmeye, '1 milyon Euro Ballon d'Or bonusu' koydurduğu ortaya çıktı. Fransız süperstar, bu ödülü kaptı ve 13 yıl sonra eski kulübüne para kazandırdı.