FIFA 'The Best' ödülleri dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde yılın ilk 11'i de açıklandı. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema açıklanan listede yer almazken, Fransız golcünün menajeri FIFA'ya bu karardan ötürü sert tepki gösterdi.

Attığı gollerle Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri olan Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile FIFA'nın ilk 11'inde Fransız futbolcuya yer vermemesinin saygısızlık olduğunu belirtti.

"Futbola saygısızlıktır"

Djaziri paylaşımında, "Benzema'yı yılın 11'ine koymamak, futbola saygısızlıktır, ancak futbolun FIFA'nın en küçük kaygısı olduğunu biliyoruz ve bu uzun zamandır böyle!" ifadelerini kullandı.

Benzema bu sezon çıktığı 27 maçta 24 gol ve 9 asistlik performans göstermiş durumda.

FIFA yılın 11'i

FIFA yılın 11'inde şu isimler yer aldı: Donnarumma, Alaba, Ruben Dias, Bonucci, Jorginho, Kante, De Bruyne, Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi