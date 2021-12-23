Benzema La Liga tarihine geçti

La Liga'da lider Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini 4'üncü ve 7'inci dakikalarda Karim Benzema attı.

Bilbao filelerini 2 kez sarsan Benzema, 2021 yılında La Liga'daki 30'uncu golünü kaydetti. Fransız golcü böylece Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in ardından, La Liga'da 1 takvim yılında 30 ve üzeri gol atan 4'üncü futbolcu oldu.

Real Madridli yıldız, Athletic Bilbao karşısında attığı gollerle kariyerinde 400 gol barajını da aştı. 34 yaşındaki futbolcu ayrıca, bu sezon 23 maçta 28 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 23 maçta 20 kez ağları sarsan Benzema, 8 de gol pası üretti. (TRT Spor)