Benzema bıraktı, ortalık karıştı!

Fransa'da sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Karim Benzema, Milli Takım 'ı bıraktığını açıkladı. Fransız basınında bu şok gelişme sonrası ciddi iddialar ortaya atıldı. Benzema'nın, Horozlar'ın gruptaki son maçı olan Tunus mücadelesi öncesi sakatlığının tamamen geçtiği ancak teknik direktör Didier Deschamps ile sağlık ekibinin dönüşüne sıcak bakmadığı belirtildi.

Takım kaptanı kaleci Hugo Lloris ile Antoine Griezmann'ın, takım içindeki liderlik rollerinin arka plana atılacağını düşünerek, Benzema'yı kadroda hiç görmek istemedikleri öne sürüldü. Benzema tarafında olan isimlerden de bu desteklerini, kamuoyunda göstermemeleri konusunda uyarıldıkları belirtildi.

Başka bir habere göre de Bezema’nın, Deschamps'ın yerine Zinedine Zidane'ın hoca olması halinde takıma geri dönebileceği yazıldı.