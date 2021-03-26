Galatasaray sezon sonu Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Christian Benteke ile görüşüyor. 30 yaşındaki futbolcunun ismi devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile anılmıştı. Peki, Christian Benteke kimdir, kaç yaşında, nereli? Christian Benteke hakkında bilinmeyenler ve tüm detaylar haberimizde...

Benteke kimdir?

Christian Benteke, Kinshasa'da doğdu. Eylül 2007'de Belçika ekibi Standard Liege'den KRC Genk'e transfer oldu. 2007-08 sezonunda toplam 251 dakika forma giydi. İki yıl sonra Standard Liege'e geri döndü. 7 Ağustos 2009 tarihinde KV Kortrijk'e bir sezonluğuna kiralandı. 1 Eylül 2010 tarihinde, Aloys Nong adlı oyuncuyla takas yoluyla Christian Benteke KV Mechelen'e kiralandı. 2011 yılında tekrar Genk'e döndü ve o sezon 37 maçta forma giydi, 19 gol atma başarısı gösterdi.

Aston Villa ile İngiltere macerası başladı

Christian Benteke, 31 Ağustos 2012'de 7 milyon pound karşılığında Premier League kulüplerinden Aston Villa ile dört sezonluk sözleşme imzaladı. Benteke Aston Villa'daki ilk golünü 15 Eylül 2012 tarihinde 2-0 yendikleri Swansea City maçında attı. Ligdeki ikinci golünü ise 1-1 berabere kaldıkları Norwich City maçında attı. Benteke ayrıca Lig Kupası'ndaki Swindon Town maçında 2 gol atarak 3-2'lik galibiyete katkıda bulundu. Ligdeki üçüncü golünü 27 Kasım 2012'de Reading ile yaptıkları maçta attı. Aston Villa maçı Benteke'nin tek golüyle 1-0 kazandı.

Benteke Lig Kupası'nda Carrow Road'da Norwich City ile yaptıkları maçta Villa'nın dördüncü golünü attı. Benteke Premier League'e 15 Aralık'ta Anfield'de Liverpool'u 3-1 yendikleri maçta iki gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. Ayrıca iki golünün yanında Villa'nın ikinci golünde Andreas Weimann'a asist yaptı. Paul Lambert onun için 'Benteke inanılmazdı' dedi. Ancak üç maç boyunca gol atamadıktan sonra Swansea City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta penaltıdan gol atarak üç maçlık gol orucunu bozdu. Benteke onuncu golünü ise West Brom ile 2-2 berabere kaldıkları maçta atmayı başardı. Aston Villa'da 101 resmi maçta 49 gol ve 13 asist yaptı ve bu takımda 3 yıl geçirdi.

Liverpool macerası...

Christian Benteke, 22 Temmuz 2015'te toplam 46.5 milyon Euro (Yaklaşık 154 milyon TL) karşılığında Liverpool ile sözleşme imzaladı. Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un gözüne girmeyi başaramayan Belçikalı 42 maçta 10 gol, 4 asistlik performans göstermesine rağmen takımda kalamadı. Liverpool golcü oyuncuyu 46.5 milyon Euro'ya transfer ettikten sadece 1 yıl sonra Crystal Palace'a 35 milyon Euro'ya sattı.

5 sezondur Crystal Palace'da

Belçikalı golcünün İngiltere'deki son durağı Crystal Palace oldu. Burada şansız sakatlıklar yaşayan Benteke ilk sezon 40 maçta 18 gol attıktan sonra bir türlü istediği performansı gösteremedi. Belçikalı forvet bu sezon ise eski günlerine geri dönüş yaptığının sinyallerini veriyor. 22 Premier Lig maçına çıkan Benteke 5 gollük bir performans ortaya koydu. Benteke'nin bu performansı onu uzun bir aranın ardından tekrar Belçika Milli Takımı'na taşıdı.

Belçika Milli Takımı ile 36 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 16 gol atmayı başardı.



