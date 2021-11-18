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Benteke: Hazard temastan kaçıyor

Real Madrid’e transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentileri bir türlü karşılayamayan Eden Hazard’ın fiziksel durumu ülkesi Belçika’da da gündeme oturdu.

18 Kasım 2021, Perşembe 08:38 Son Güncelleme:
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Benteke: Hazard temastan kaçıyor

Real Madrid’e transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentileri bir türlü karşılayamayan Eden Hazard’ın fiziksel durumu ülkesi Belçika’da da gündeme oturdu.

Yıldız oyuncunun takım arkadaşı Christian Benteke, Belçika basınına açıklamada bulundu. Galler maçı öncesi kadrodan çıkarılan Hazard’ın fiziksel durumuna göndermede bulunan Benteke, “Artık oyununda temastan kaçındığını hissedebiliyoruz. Böyle bir sakatlık geçmişiniz varsa bilinçaltınızda bunu düşünmeniz kaçınılmaz. Eden’in artık beş ya da altı çalım atmaya veya sürekli top sürmesine gerek yok. Artık daha akıllıca hareket ediyor” dedi.

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