Transferin hareketli takımlarından olan Galatasaray'da İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Empoli'nin yıldız ismi Ismael Bennacer'i transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği ancak oyuncunun Milan'a söz verdiği için transferin gerçekleşmediği iddia edildi.

İtalya'da yayım yapan Football Italia'da yer alan habere göre; Galatasaray, Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen Ismael Bannacer'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Cezayirli futbolcu için teklif yaptığı belirtilirken Bennacer'in Milan'a söz verdiği için Galatasaray'ın teklifine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

ISMAEL BENNACER KİMDİR?

1997 doğumlu olan Ismael Bennacer, Empoli formasıyla bu sezon Serie A'da 37 karşılaşmada şans buldu. Cezayirli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 asist üretirken, gol sevinci yaşayamadı. Cezayir Milli Takımı'nın formasını da 17 kez giyen yıldız oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'in kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden oldu. 7 karşılaşmada forma şansı bulan Bennacer, 3 asist üretti.