Benjamin Tetteh transferinde bomba gelişme! Teklifi duyurdular

Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi satarak yerini başka bir golcüyle doldurmayı planlayan Galatasaray'ın Sparta Prag forması giyen Ganalı santrfor Benjamin Tetteh'i yeniden gündemine aldığı konuşuluyordu. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe ise söz konusu transferle ilgili olarak gündem yaratan bir habere imza attı.

Gazete, Ligue 1 ekiplerinden Reims'in 22 yaşındaki yıldız isim için transfer teklifinde bulunduğunu yazarken oyuncunun tercihinin de Galatasaray değil, Fransız takımından yana olduğunu öne sürdü. Haberde Reims kulübünün sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Tetteh için görece düşük bir bonservis bedeli ve yüksek bonuslar önerdiği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler