Benjamin Tetteh krizi! Galatasaray transfer için pusuda!

Sparta Prag'ın golcü futbolcusu Benjamin Tetteh, devre arasında Galatasaray'ın transfer gündemini uzun bir süre boyunca meşgul etmiş ancak oyuncunun Sarı Kırmızılılar'a transfer gerçekleşmemişti.

Oyuncunun menajerliğini üstlenen David ve Filip Ziek de geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada Ocak ayında Cim Bom'un Çek kulübüyle görüştüğünü ile görüştüğünü ancak tarafların anlaşamadığını söylemişlerdi.

Ziek kardeşler, bununla birlikte Sarı Kırmızılılar'ın Ganalı santrfor için Prag ekibinden önümüzdeki yaz için görüşme sözü alarak masadan ayrıldığını ifade etmişlerdi.

21 yaşındaki futbolcunun son maçlarda gösterdiği kötü performans ise Çekya'da büyük eleştirilere neden oldu. Çek basını, çıktığı son 4 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsabilen Tetteh'in kötü performansının arkasında Ocak ayında transferinin gerçekleşmemesi olabileceği görüşünde.

Sparta Prag'ın hocası Zdenek Scasny ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun son dönemlerde kötü bir performans sergilediğini doğrularken "Transfer spekülasyonları oyuncuyu kötü etkileyebiliyor. Yaz transfer dönemi sonrası sergilenen performanslar bunun açık bir kanıtı." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler