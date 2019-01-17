Benjamin Tetteh kimdir? Lakabı 'Yeni Drogba'

Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh transferini bitirmeye çok yakın. Peki, Benjamin Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Benjamin Tetteh hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Benjamin Tetteh kimdir?

1.93 boyundaki forvet oyuncusu 21 yaşında ve Gana'lı... 2015 yılında Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan Tetteh ilk sezonunda 16 karşılaşmada foma giydi ve 2 gol atabildi.

Tetteh'in bir sezon sonraki durağı Çek ekibi Slovacko oldu. 2016-2017 sezonunda 14 maça çıkan genç golcü 1 gol atabildi. Çekya kariyerini sürdüren 21 yaşındaki oyuncu 2017-2018 sezonunu Bohemians'da geçirdi. 21 maçta 2 gol atabildi.

Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken Tetteh asıl patlamayı bu sezonun ilk yarısında yaşadı. Sparta Prag'da Ligde 19 maça çıkan Gana'lı forvet 9 gol atarak ismini duyurdu.

Semih Kaya'nın takım arkadaşı olan Benjamin Tetteh Gana U17 ve U20 takımlarının formalarını 18 kez giydi ve 7 gol atabildi. Güncel piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro olan Tetteh'in kulübü Sparta ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.