Benjamin Tetteh için 7,5 milyon euro!

Sparta Prag'da forma giyen Ganalı santrfor Benjamin Tetteh'in adı, uzun bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in bonservisine 2,7 milyon euro önerdiği iddia edilen 22 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili ülkesinden gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Ghana Soccer Net adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Sparta Prag kulübü, elindeki en değerli oyuncu konumunda bulunan Tetteh'in bonservisini 7,5 milyon euro olarak belirledi. 1.93 boyundaki dev forvet, geride kalan sezonda çıktığı 37 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler