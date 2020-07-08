Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi ekiplerinden Beşiktaş Esports'un yıldız ismi Benjamin "Novachrono" Micic, FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu. Avusturyalı oyuncu, esporun gelişimini değerlendirirken, "League of Legends hali hazırda zaten rekabetçi arenada en büyük unvana sahip. Bunun üzerine futbol kulüplerinin de espor takımlarına yatırım yaparak kendi taraftarlarını bu alana çekmesi, sektörü daha da büyük hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

İşte Novachrono ile yaptığımız keyifli röportaj:

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptınız? Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun? Yaz Mevsimi'nde hedef şampiyonluk diyebilir miyiz?

Bence elimizden gelen en iyi şekilde oynamaya başladık ama kusurlarımız elbet var ki onlar da olmasa zaten robot olmamız gerekirdi. Yaz sezonunu kazanmak herkesin hedefi, bu yüzden hepimiz aynı saftayız.

League of Legends espor turnuvaları arasında şu an Türkiye’de hit seviyede. Bunun nedeni sizce tam olarak nedir? Neden genç oyuncuların da tercihi haline gelen bir spor halinde geldi? Bir sporcu olarak bu gelişmeleri nasıl yorumlamak ister?

League of Legends hali hazırda zaten rekabetçi arenada en büyük unvana sahip. Bunun üzerine futbol kulüplerinin de espor takımlarına yatırım yaparak kendi taraftarlarını bu alana çekmesi, sektörü daha da büyük hale getiriyor. Oyuncular ayrıca diğer spor branşlarında olduğundan daha fazla taraftar ile temas halinde hissediyorlar.

Korona virüs etkisi nedeniyle espor dünyası tüm dünyada büyük bir ivme kazandı. Bu konuyla ilgili görüşlerin nelerdir?

Oyun sektörü son zamanlarda daha çok ilgi görmeye başladı. Bunda korona virüs nedeniyle insanların evlerinde vakit geçirmesinin ve farklı ilgi alanlarına yönelmesinin de etkisi var. Özellikle stresli dönemlerde insanlar kendilerini iyi hissettirecek ve eğlenecekleri hobiler arıyor. Espor da bunu sağlıyor. Sektörün gelişmesi, hem sporcuların artması hem de desteklerin çoğalması açısından önemli.

Bu noktada Türkiye’de gaming sektörünün gelişmesi için çabalayan kurumlar da var. Örneğin İncehesap’ın, bize ve diğer oyunculara verdikleri destekler biz esporcuların motivasyonunu artırıyor. Bunun yanında gaming ve PC ürün grubundan donanım ihtiyaçlarına kadar pek çok gamerın ihtiyacı olan ürünlerde çeşitlilik sunuyor ve kısıtlı bütçelerle ihtiyaçlarımızı karşılamamızda bizlere destek oluyor. Bu da sektörün hızlı gelişmesini sağlıyor.

Online oynamak mı yoksa arenada taraftarlarla oynamak mı? Senin için en rahatı hangisi?

Taraftar karşısında, arenada oynamak daha heyecan verici. Bence her profesyonel oyuncu benimle aynı fikirdedir.

Kendi adına gelecek hedeflerin nelerdir?

Sıkılmadan ve eğlenerek, mümkün olduğunca uzun bir süre bu oyunu oynamak istiyorum.

Mehmet Caner Kolağasıgil / Fanatik Özel