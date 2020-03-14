Manchester City takımın oyuncularında Benjamin Mendy hakkında corona virüs testinin pozitif çıktığı yönünde haberler vardı ancak oyuncunun testinin negatif çıktığı öğrenildi. Fransız futbolcu, "Karantina altında olmamla ilgili gelen sayısız mesajlar için teşekkürler. Ben ve çevremde yapılan testler negatif çıktı. Herkesin bu dönemde sağduyulu olması önemli" şeklinde konuştu. (Spor Arena)