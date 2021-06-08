Geride bıraktığımız sezona Erol Bulut'la başlayan ancak daha sonra onu gönderip, son haftalarda takımın başına Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe 'de teknik direktörün kim olacağı büyük bir merak konusu...

Bir kez daha başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Ali Koç, Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından listesinde belirlediği yaklaşık 7 hoca adayıyla temasa geçti.





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2+1 yıllık sözleşme

7 yıllık şampiyonluk özlemiyle kendi adına tarihinde bir rekor kıran Sarı Lacivertliler'de Başkan Koç, belki de başkanlık dönemindeki en kritik tercihini hoca konusunda yapacak. Koç'un aklındaki ilk isim, en son Çin'de görev yapan Rafa Benitez...

Başkan Koç'un 2+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı konuşulan İspanyol teknik adamı başa koymasındaki en önemli sebeplerin başında, 'sahada görmek istediği oyun anlayışını yansıtabilecek isim' olması ön plana çıkarılıyor.









Tecrübe faktörü de önemli

Koç, yeni sezonda sadece şampiyonluğu hedefleyen bir takım değil, aynı zamanda baskılı oynayan, göze hoş gelen bir futbol anlayışını benimseyen ve en önemlisi; sahada ne yapmak istediğini bilen bir Fenerbahçe görmek istiyor. Kariyeri başarılarla dolu olan 61 yaşındaki Benitez'in disipliniyle de takıma sağlam bir kimlik kazandıracağı ve kriz anlarında tecrübesiyle en doğru kararları alabileceği düşünülüyor.

Farklı düşünen bir kesim de var

Sarı Lacivertliler'de yeni sezon öncesi teknik adam konusunda Rafa Benitez isminin ön plana çıkmasının ardından hem yönetim hem de camia içerisinde görüş ayrılıklarının oluştuğu öğrenildi. Bir kesim, başkanın Benitez tercihini son derece yerinde bulurken, bir kesim ise hoca olarak yetenekleri yüksek olan tecrübeli çalıştırıcının oyuncu ilişkileri konusunda zayıf olduğunu ve bunun da Türkiye şartlarında takım kimyasının oluşmasında sıkıntılar yaratacağına inanıyor.

Yusuf Dursun







