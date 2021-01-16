Benik Afobe: Takım ruhunu son ana kadar gösterdik

Antalyaspor karşısında Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Benik Afobe yayıncı kuruluşa konuştu. Afobe, "Arkadaşlarımız maça harika bir başlangıç yaptı. 10 kişi kalan rakibe karşı oynamak bazen kolay görünse de daha da zor olabiliyor. Belki de bugün en önemli şey takım ruhunu son saniyeye kadar gösterebilmekti. Gol attığım için şanslıyım ancak bundan daha önemlisi, son ana dek takım ruhunu göstermekti" ifadelerini kullandı







