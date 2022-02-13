Benfica'dan Süper Lig 'e kiralanan isimler Pizzi ve Chiquinho, ilk maçlarında fark yaratmayı başardılar. İki oyuncunun Süper Lig kariyerlerine golle yaptıkları başlangıç, Portekiz basınında da geniş yer buldu.

Benfica'da bir dönem orta sahanın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Pizzi ve Chiquinho, son dönemde gözden düşmeleri sonucunda takımdan kiralık olarak ayrılmışlardı. Pizzi, flaş bir transfer olarak Başakşehir'e kiralanırken Chiquinho da Giresunspor'a kiralık geldi.

İki orta saha oyuncusunun da Süper Lig kariyerleri golle başladı. Pizzi, Başakşehir'in sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 34. dakikada takımını öne geçiren isim oldu. Chiquinho ise Giresunspor formasıyla Fenerbahçe 'ye karşı takımının golünü atan isimdi. 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçının 2. dakikasında Süper Lig'de ilk topla buluşmasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla golü buldu fakat bu gol, galibiyet adına yeterli olmadı. Fenerbahçe, geriden gelerek deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.