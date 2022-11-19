Galatasaray 'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtiliyor. Yaşanan bu gelişme, Portekiz basınında geniş yer bulurken Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'e de soruldu.

Beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Mauro Icardi hamlesi öncesi kadrosuna kattığı Haris Seferovic, Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla beklentilerin altında kaldı. İsviçreli oyuncu, ligde 4'ü ilk 11 olmak üzere çıktığı 8 maçta gol veya asist katkısı veremedi.

Seferovic, Türkiye Kupası'nda Galatasaray formasıyla 2 maçta 2 gol katkısı sağlarken ligdeki performansı sonrası yolların erken şekilde ayrılması gündeme geldi.

Opsiyonu 20 maçta devreye giriyor

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic'in bir de satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat bu opsiyonun 20 maça ilk 11'de çıkması halinde devreye gireceği öğrenilmişti.

2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi adına 20 maçta ilk 11 oynaması gereken Seferovic; şu ana kadar ligde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maça ilk 11'de başlayabildi.

Gözden çıkarıldı

Bafetimbi Gomis'in sezona iyi başlaması ve sonrasında ilk 11'e adapte edilen Mauro Icardi'nin yüksek formu nedeniyle Haris Seferovic'in gözden çıkarıldığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Seferovic'i Benfica'ya geri yollamak istediği iddiaları gündeme gelmiş durumda.

Roger Schmidt'ten açıklama

Haris Seferovic'in Benfica'ya geri yollanacağı iddiaları, Portekiz basınında da geniş yer buldu ve bu gelişme, Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt'e de soruldu. Soruya ilişkin yaptığı açıklamada Alman teknik adam, "Bu ihtimali ilk kez duydum. Benim bildiğim sezon başından sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı" dedi.

Benfica yanaşmıyor

Portekiz basınından Record, Galatasaray'ın bu konudaki talebine rağmen Benfica'nın sezon bitmeden Haris Seferovic'i geri almaya sıcak bakmadığını aktardı. A BOLA, böyle bir durumun gerçekleşmesinin ancak tüm taraftarların anlaşmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Burada Benfica, olumsuz bakarken şu an İsviçre ile Dünya Kupası'nda olan Haris Seferovic'in de kararı önem taşımakta.