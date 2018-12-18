UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Benfica, resmi internet sitesi üzerinden detaylı bir tanıtım yazısı yazdı. Sarı-kırmızılı kulübü tüm detaylarıyla ele alan Portekiz ekibi, başlığa da ilginç ifadeler çıktı. Benfica’nın resmi sitesinde; “Kartalların yolunda hız ve tecrübe var; Galatasaray” diye yazıldı.

Tanıtım yazısında; “2017-18 sezonunun Türkiye şampiyonu Avrupa Ligi’nde rakibimiz oldu. Bu sezonki performansları şu ana kadar çok olumlu değil. Ligde beşinci sıradalar ve 26 puanları var. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 4-2-3-1 ile 4-3-3 arasında bir sistemle oynuyor. Ancak istikrarsız giden sezonda 24 maçta 9 kez kazanabildiler.

Galatasaray’ın en güçlü yanlarından biri kanatları. Savunmada Mariano ve Nagatomo gibi iki hızlı beki var. Hücum tarafında da Rodrigues, Onyekuru ve Sinan Gümüş bulunuyor. Eren Derdiyok’un da forvette önemi büyük. Bu sezon takımın en skorer ismi Eren Derdiyok. Terim’in Gomis sonrası tek hücum gücü Eren Derdiyok. İsviçreli forvet Gomis’i unutturmaya çalışıyor. Galatasaray genelde hızlı ve dinamik bir 4-3-3 oynuyor” denildi. (Skorer)