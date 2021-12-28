Geçtiğimiz Haziran ayında Juventus'tan ayrılan Andrea Pirlo'nun yeni durağı Portekiz olabilir. Jorge Jesus ile yollarını ayırması beklenen Benfica'da yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada Andrea Pirlo yer alıyor.

Calciomercato'nun haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa, Milan döneminden eski takım arkadaşı Andrea Pirlo ile görüşmelere başladı. Benfica'nın kötü gidişatı nedeniyle Jorge Jesus ile yolların ayrılması gündemde ki özellikle perşembe günü oynanacak Porto maçı sonrası bunun gerçekleşebileceği aktarılıyor.

İlk aday olarak Andrea Pirlo ismi öne çıkarken daha önce Fenerbahçe 'nin de gündemine gelen Paulo Fonseca ve Nuno Espirito Santo'nun da Benfica teknik direktörlüğü adına isimleri geçiyor.