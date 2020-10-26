Benfica'nın 2003'te açılan sahası Estadio da Luz, geride kalacak 17. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Record'da yer alan röportaja göre bu vesileyle Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'a da bu stadyumdaki en unutulmaz anı sorulurken birçok başarıya imza atmış tecrübeli hoca, Fenerbahçe maçını en unutulmaz an olarak dile getirdi.

Yaptığı açıklamada Jorge Jesus, "Benfica'da çok mutlu anlar yaşadım. Beni en çok etkileyen maç ise Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi Finali'ne yükselmemizi sağlayan mücadeleydi. Orada 1-0 kaybettikten sonra burada 3-1 kazanmıştık. Stadyum doluydu ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Bu kadar çok maç arasında beni en etkileyeni o karşılaşmaydı" ifadelerini kullandı.

2013-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Yarı Final karşılaşmasının ilk ayağında Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da konuk etmişti. Temsilcimiz, 71. dakikada Egemen Korkmaz ile gol bularak rakibini 1-0 mağlup etse de büyük şanssızlıklar yaşamıştı. İlk yarıda Moussa Sow'un kafa vuruşu direkten dönerken 45+2. dakikada ise Cristian Baroni'nin penaltı vuruşu yine direğe takılmıştı. 61. dakikada sakatlanan Meireles rövanşta oynayamazken ilk maçta gördükleri sarı kartlar nedeniyle Mehmet Topal ile Pierre Webo da cezalı duruma düşmüşlerdi.

2 Mayıs 2013'te oynanan rövanş mücadelesinde ise Benfica, 9. dakikada Nico Gaitan ile öne geçse de temsilcimiz 23. dakikada Dirk Kuyt'ın penaltı golüyle rakibine karşılık vermişti. 35'te Oscar Cardozo, Benfica'ya öne geçirdi. Portekiz ekibine turu getiren gol ise 66. dakikada yine Paraguaylı golcüden gelmişti.