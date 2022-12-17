Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt Türk yıldızın tranfer edilmesini istedi
Avrupa'nın beş büyük ligine, yetiştirip sattığı genç oyuncularla öne çıkan Benfica şimdi de Türk yıldız adayını peşine düştü. Teknik Direktör Roger Schmidt bu transfer bizzat istedi.
Avrupa futbolunun yetiştirici kulüpleri arasında ilk sıralarda yer alan Benfica, oyuncu gözlemcileri aracılığıyla dünyanın dört bir yanını tarıyor.
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Portekiz ekibi bunların dışında büyük ligleri de tarayarak A Takım'da şans verilemeyen genç oyuncuları transfer ederek transfer piyasasına sunuyor.
DARWIN NUNEZ VE RUBEN DIAS
Benfica, son olarak Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i Liverpool'a 80 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline satarak dikkatleri çekmişti.
Portekiz'in güçlü ekibi 2020/2021 sezonu öncesinde de savunmacı Ruben Dias'ı Manchester City'e 70 milyon Euro'dan fazla bir ücret karşılığında göndermişti.
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AÇIK ARA LİDER
Roger Schmidt yönetiminde harika bir performans gösteren Benfica, ligde Dünya Kupası arasına kadar oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı. 37 puana sahip olan Benfica, en yakın rakibi Porto'nun sekiz puan önünde yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turundan katılan Portekiz temsilcisi, bu turda Midtjylland'ı, play-off'ta ise Dinamo Kiev'i eledi.
H Grubu'nda Juventus, PSG ve Maccabi Haifa ile mücadele eden Benfica, altı maçta topladığı 14 puanla grubu lider tamamladı.
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Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile eşleşti.
TÜRK İSME KANCA ATTILAR
Sky Sports'ta yer alan haberlere göre, Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Juventus'ta forma giyen Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadroya katmak istiyor.
Portekiz ekibinin bu talebine rağmen, İtalyan devi 17 yaşındaki genç oyuncunun gösterdiği performanstan memnun ve yakın zamanda A Takım'da da süre alması bekleniyor.
KENAN YILDIZ'IN JUVENTUS'TAKİ PERFORMANSI
Juventus U19 Takımı'nda forma giyen genç oyuncu, Primavera 1'de sahaya çıktığı 12 maçta altı gol atarken, beş kez de assit yaptı. Kenan, UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı beş maçta da üç kez gol sevinci yaşadı.
KENAN YILDIZ'IN KARİYERİ
Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelen Kenan, futbola da burada başladı. 2012 yılında Bayern Münih altyapısına katılan genç isim, 2022'ye kadar burada kaldı.
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Juventus, Temmuz 2022'de Kenan Yıldız'ı bonservissiz bir şekilde kadroya kattı. Kenan Yıldız, Türkiye U21 takımında üç kez forma giydi.