Benfica futbol kulübü 1904 yılında Portekiz'de kurulmuştur. Kurulduğu yıllardan beri Portekiz'in önde gelen kulüpleri arasında yer almaktadır. 1954 yılına kadar çeşitli stadyumlarda maçlar yapan Benfica günümüzde kullandığı stadyumda binlerce seyircisi önünde maçlara çıkmaktadır.

Benfica Stadı'nın adı nedir?

Benfica futbol takımının günümüzde maçlarını oynadığı yer Estádio do Sport Lisboa e Benfica stadyumudur. SL Benfica Stadyumu olarak kısaltılmıştır.

SL Benfica Stadyumu resmi bir isimdir. Bu stat Portekiz’de (Estadio da Luz) Işık Stadyumu olarak adlandırılmaktadır. Lizbon’da bulunan SL Benfica Stadyumu taraftar grupları arasında A Catedral olarak isimlendirilmiştir.

SL Benfica Stadyumu kapasitesi ne kadar?

SL Benfica Stadyumu kapasite olarak günümüzde 66 binin üzerinde hizmet vermektedir. Resmi olarak stadyumun kapasitesi 66.147 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pek çok özel locası bulunan SL Benfica Stadyumu Lizbon’da bulunmaktadır. Lizbon’da Benfica taraftarına hizmet vermekte olan SL Benfica Stadyumu açık ve kapalı otopark imkânları ile faaliyet göstermektedir. Benfica futbol takımı 1904 yılında ilk kurulduğu dönemde profesyonel olarak maçlar yapmamaktaydı. Kulüp o dönemde Lizbon başta olmak üzere pek çok yerde amatör maçlara çıkmıştır. Daha sonra profesyonel ligler kurulana kadar maçlarını Lizbon şehir stadyumunda oynamaya başlamıştır.

Benfica futbol takımı bugünkü ismi Estádio do Sport Lisboa e Benfica olan stadyumuna 1954 yılında geçmiştir. Bu stat bugün Eski Işık Stadı olarak adlandırılmaktadır. Eski Işık Stadı 1954 ile 2002 yılları arasında ve 135 bin kapasite ile Benfica futbol takımına ev sahipliği yapmıştır.

Eski Işık stadı yıkılıp yerine yenisi yapılıncaya kadar maçlar Altice Arena’da yapılmıştır. Eski Işık stadyumu 2003 yılında bugünkü modern halini alarak yeniden Benfica takımına ev sahipliği yapmaya başlamıştır.