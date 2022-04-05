UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün başlayacak. Portekiz ekibi Benfica, İngiliz devi Liverpool'la kozlarını paylaşacak. Benfica sahasında kazanarak ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Liverpool ise deplasmanda galibiyet arayacak. Ev sahibi takımda Pinh ve Verissimo forma giyemeyecek. Taarabt'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Benfica - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Enfield Road'da bu akşam saat 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Benfica - Liverpool muhtemel 11'ler...

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Everton, Weigl, Taarabt, Rafa, Nunez, Ramos

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Diaz, Mane

Ev sahibi takımda Pinh ve Verissimo forma giyemeyecek. Taarabt'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Yarın ise Chelsea-Real Madrid ve Villarreal- Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.