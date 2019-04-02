Benfica kalecisinden Fenerbahçe itirafı!

Bu sezon Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica ile eşleşmişti. Portekiz'deki maçı 1-0 kaybeden sarı lacivertliler, İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

Portekiz ekibinin 24 yaşındaki file bekçisi Odysseas Vlachodimos maç ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Kadıköy'deki atmosfere değinen Vlachodimos, "Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynadığımız maçı unutamıyorum. Benim için çok özel bir andı. Harika bir atmosfer vardı ve biz buna karşı koymayı başardık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Benfica, bu sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ı 2-1 ve 0-0'lık skorlarla kupa dışına itmişti.