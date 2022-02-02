Benfica - Gil Vicente maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Son haftalarda inişli çıkışlı performans sergileyen Benfica, geçen hafta sonu lig kupası finalinde rakipleri Sporting'e kaybettiler. İlk altı maçta sadece iki galibiyetle alan takımda hala yeni hoca alışma sürecini atlatamadı.

Gil Vicente, Portimonense'yi 1-0 yenerek beşinci sıradaki yerini korudu. Ricardo Soares'in öğrencileri, Samuel Lino, Fujimoto ve Navarro tarafından sunulan harika bir hücum dinamiğine sahipler. Gil Vicente son dört maçından üçünü kazanarak harika bir seri yakaladılar.

Mücadelenin karşılıklı gollü geçmesi muhtemel.



