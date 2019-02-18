Benfica - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon kader maçına çıkacak. Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Galatasaray bu kez deplasmanda kazanmak istiyor. Benfica - Galatasaray maçının yayın bilgileri, saati ve detaylar taraftar tarından merak ediliyor. İşte Benfica - Galatasaray maçına dair tüm bilgiler...

Benfica - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Luz Stadı’nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Aslan zorlu deplasmanda saat farkının dezavantajını yaşayacak. Çünkü Cim Bom, Türkiye Saati ile saat 23.00’te sahaya çıkacak. Maçın son düdüğü ise yaklaşık olarak 22 Şubat saat 01.00’de çalacak.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Portekiz'de galibiyet almaktan başka çaresi yok. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16’ya kalacak. Beraberlik ve mağlubiyette Sarı-Kırmızılılar elenecek. Cim Bom 2-1 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.

Fernando rövanşta yok

İlk maçta sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, cezalı duruma düştü. Benfica karşısında bu sezon Avrupa kupaları maçlarındaki üçüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, Portekiz ekibi ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Orta saha: Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli

Forvet: Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Diagne

Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir ise UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almıyor...



