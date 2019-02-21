Benfica-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek büyük moral bulan Galatasaray'da gözler Benfica ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçına çevrildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz’in Benfica takımı ile karşılaşıyor. Temsilcimizi rakibini 1-0 ve 2-1’lık skorlar hariç yenmek zorunda.

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Mücadele başladı

Maça temsilcimiz önde baskı yaparak başladı. Sarı Kırmızılı ekip goller bularak turu almak istediğini henüz 1. dakikadan rakibine gösterdi.

Mücadelenin henüz 4. dakikasında maçın ilk sarı kartı Galatasaray'dan Marcao'ya çıktı. Brezilyalı savunmacı Cervi'ye yaptığı hareket sonrası kartla cezalandırıldı.

Benfica tehlikeli geldi

Karşılaşmada dakikalar 7'yi gösterdiğinde Portekiz ekibi, yakaladığı hızlı hücumda sağ kanattan etkili geldi. Pizzi'nin yerden ortasına Cervi'nin dokunuşu kalenin direğini adeta sıyırdı.

Maçın 12. dakikasında Ryan Donk, savunma arkasına koşu yapan Henry Onyekuru'yla topu buluşturdu. Ama pozisyon ofsayt gerekçesiyle durduruldu.

Maçın 11'leri

Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Dias, Ferreira, Almeida, Pizzi, Gedson, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Benfica - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz'in Başkenti Lizbon’daki Luz Stadı’nda oynanan karşılaşma TSİ 23.00’te başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetiyor.