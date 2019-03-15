Benfica - Dinamo Zagreb maç sonucu: 3-0

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Portekiz ekibi Benfica, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i konuk etti.

Temsilcilerimizden Galatasaray'ı saf dışı bırakan Benfica ile grup etabında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin önünde liderliği almayı başaran Dinamo Zagreb'in Hırvatistan'daki ilk mücadelesi 1-0 Dinamo Zagreb üstünlüğüyle sona ermişti.

İki takımın Portekiz'de oynanan mücadelesinde Benfica, 71. dakikada Jonas'ın attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Turu geçecek takımın belirleneceği uzatmalarda ise 94. dakikada Ferro, 105. dakikada ise Grimaldo ile goller bulan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-0 kazanarak çeyrek finale kalmayı başardı.

Benfica'nın çeyrek finaldeki rakibi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.