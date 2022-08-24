Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Deplasmanda rakibini 2-0'la geçen Roger Schmidt'li Portekiz ekibi, rövanş maçında da Mircea Lucescu yönetimindeki rakibine şans tanımadı.

Estadio da Luz'da oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği maçı 27. dakikada Otamendi, 40. dakikada Rafa Silva ve 42. dakikada David Neres'in attığı gollerle 3-0 kazanan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı.

2 maçta rakibine 5-0'lık üstünlük kuran Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe 'yi, 3. Ön Eleme Turu'nda ise Sturm Graz'ı eleyen Dinamo Kiev ise Play-Off'larda Devler Ligi hayallerine veda etti. Ukrayna ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'da diğer maçlarda ise Maccabi Haifa ile Kızılyıldız 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Maccabi Haifa, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

Viktoria Plzen ise 0-0'ın rövanşında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.