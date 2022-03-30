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Benfica, Darwin Nunez için 150 milyon euro istiyor!

Arsenal ve Tottenham'ın kadrosuna katmak istediği Darwin Nunez için kulübü Benfica'nın 150 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

30 Mart 2022, Çarşamba 11:12 Son Güncelleme:
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Benfica, Darwin Nunez için 150 milyon euro istiyor!

Bu sezon Avrupa futbolunun en öne çıkan golcüleri arasında yer alan Darwin Nunez'in talipleri artıyor. Benfica'nın golcüsü için Arsenal ve Tottenham talipleri arasında en öne çıkan ekipler konumundalar. Fakat işleri çok kolay gözükmüyor. 

Express'in haberine göre Benfica, Darwin Nunez transferi için 150 milyon Euro bir bonservis talep ediyor. Birçok Avrupa devinin listesinde yer alan Nunez için West Ham, Ocak ayında kulüp rekorunu kıracak 60 milyon sterlinlik bir teklifte bulunmuştu fakat bu teklif, Benfica tarafından direkt reddedildi. 

Bu sezon Portekiz'de 22 lig maçında 20 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Nunez; takımıyla tüm kulvarlarda ise 33 maçta 26 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

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