Benfica, Carlos Vinicius için 100 milyon Euro istiyor!

Portekiz ekibi Benfica, baştan Manchester United olmak üzere Premier Lig ekiplerinin gündeminde yer alan Carlos Vinicius'un fiyatını belirledi.

Benfica'nın başkanı Luis Filipe Vieira, oyuncu için teklif aldıklarını ve bunu reddettiklerini açıklarken ilginin kimden geldiğini söylemedi.

BTV'ye konuşan Vieira, "Vinicius için 60 milyon Euro'luk teklif aldık ama satmadık" derken oyuncunun değerini de 100 milyon Euro olarak belirlediklerini aktardı.

Başkan yaptığı açıklamada corona virüs salgını olmasaydı kadrolarında 100 milyon Euro düzeyinde satabilecekleri iki oyuncu olduğunu belirtti.

Benfica'nın geçtiğimiz yaz Napoli'den 17 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, Portekiz ekibi ile bu sezon çıktığı 36 maçta 20 gol, 12 asistlik bir performans sergiledi.