Benfica bombayı patlatıyor

Yaklaşık 7 yıldır formasını giydiği PSG’den ayrılan Edinson Cavani’nin yeni durağının belli olduğu iddia ediliyor. Portekiz basını, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki forvetin, Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşmaya vardığını yazdı. Haberde 3 yıllık sözleşmeye imzasını atacak olan Uruguaylı futbolcunun senelik maaşının da 10 milyon Euro olacağı öne sürüldü. Hatta bu paranın 6 yıl içerisinde taksitler halinde Cavani’ye ödeneceği, imzaların gelecek hafta atılacağı bildirildi.