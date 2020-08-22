Benfica bombayı patlatıyor

Yaklaşık 7 yıldır formasını giydiği PSG’den ayrılan Edinson Cavani’nin yeni durağının belli olduğu iddia ediliyor. Portekiz basını, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki forvetin, Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşmaya vardığını yazdı.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Benfica bombayı patlatıyor

Yaklaşık 7 yıldır formasını giydiği PSG’den ayrılan Edinson Cavani’nin yeni durağının belli olduğu iddia ediliyor. Portekiz basını, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki forvetin, Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşmaya vardığını yazdı. Haberde 3 yıllık sözleşmeye imzasını atacak olan Uruguaylı futbolcunun senelik maaşının da 10 milyon Euro olacağı öne sürüldü. Hatta bu paranın 6 yıl içerisinde taksitler halinde Cavani’ye ödeneceği, imzaların gelecek hafta atılacağı bildirildi.

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