Benfica - Ajax maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan Benfica, son olarak Boavista deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen savunma hatalarına engel olamadı ve 2-2 berabere kaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde istenilen performansı sergileyemeyen Portekiz ekibi, grupta oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Konuk ekip Ajax ligde oynadığı 23 maçta sadece 2 kez mağlup olarak liderliğini sürdürüyor. Özellikle grupta oynadığı maçlarda etkili futboluyla göz dolduran Hollanda temsilcisi, grubu 6’da 6 yaparak lider bitirdi. Bu sezon hücumdaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ajax, 33 resmi maçta 108 gol atarak heyecan yaratan bir başarıya imza attı.

Son 5 iç saha maçında da kalesinde gol gören Benfica karşısında misafir takım galibiyete takın taraf.