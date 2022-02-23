Benfica - Ajax maçı öncesi bilinmesi gerekenler
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica, evinde Ajax'ı konuk edecek. Portekiz temsilcisi E Grubu'nu Bayern Münih'in arkasında 2. sırada Son 16'ya yükselirken, Hollanda temsilcisi Ajax ise Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamladı.
Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan Benfica, son olarak Boavista deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen savunma hatalarına engel olamadı ve 2-2 berabere kaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde istenilen performansı sergileyemeyen Portekiz ekibi, grupta oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.
Konuk ekip Ajax ligde oynadığı 23 maçta sadece 2 kez mağlup olarak liderliğini sürdürüyor. Özellikle grupta oynadığı maçlarda etkili futboluyla göz dolduran Hollanda temsilcisi, grubu 6’da 6 yaparak lider bitirdi. Bu sezon hücumdaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ajax, 33 resmi maçta 108 gol atarak heyecan yaratan bir başarıya imza attı.
Son 5 iç saha maçında da kalesinde gol gören Benfica karşısında misafir takım galibiyete takın taraf.