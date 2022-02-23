(ÖZET) Benfica - Ajax maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynanan iki maçla tamamlandı.

Ajax, Tadic'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Ajaxlı Haller kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Haller, bu golden kısa bir süre sonra bu kez takımı adına topu ağlara gönderdi ve Ajax'ı 2-1 öne geçirdi. Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 11 gole ulaştı.

Benfica yenilen ikinci golden sonra Ajax kalesine daha çok gitmeye başlarken Portekiz ekibinin eşitlik golü Yaremchuk'tan geldi.

Çeyrek finale kalan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması 15 Mart'ta Johan Cruyff Arena’da oynanacak.









CANLI ANLATIM

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

18' I Dusan Tadic, Noussair Mazraoui tarafından havadan gönderilen harika pasın ardından ceza alanı içinde bir an boş kalıyor ve sağ üst köşeye yaptığı akıl dolu vuruşla golü atıyor. Skor: 0-1

25' I Remko Pasveer inanılmaz bir kurtarış yapıyor! Rafa Silva defans oyuncularının arasından sıyrılıyor ve yakın mesafeden sağ alt köşeye gönderdiği şutla kaleciyi geçmeye çalışıyor, ancak başarısız oluyor. Benfica köşe vuruşu kullanacak. Takımın oyuncuları ceza alanını dolduruyor.

26' I Büyük talihsizlik! Sebastien Haller pas arasına giriyor ve istemeden de olsa topu kendi ağlarına gönderiyor. Skor 1:1.

29' l Sebastien Haller sekip ayağına gelen topu ceza sahası içinde kontrol ettikten sonra topu sağ alt köşeden ağlara gönderiyor. Skor 1:2.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Slavko Vincic düdüğünü çalıyor ve ikinci yarı başladı.

52' l Darwin Nunez (Benfica) topu ceza sahasına göndermek istiyor, ancak defans oyuncuları buna engel oluyor. Hakem köşe gönderini işaret ediyor.

72' l Roman Yaremchuk (Benfica) seken topla buluşuyor ve yaptığı isabetli kafa vuruşuyla golü atıyor.

82' l Darwin Nunez (Benfica) ceza sahasına orta yapıyor. Ancak, rakip defans topu uzaklaştırarak tehlikeyi engelliyor.

89' l Ajax oyuncuları topu ayaklarında tutarak oyunu kontrol etmeye çalışıyorlar.

Karşılaşmada son düdük çaldı ve maç bitti.

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Benfica - Ajax 11'ler:

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Everton, Silva, Weigl, Taarabt, Nunez, Ramos.

Ajax: Pasveer, Timber, Mazraoui, Blind, Martinez, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Antony, Haller.







