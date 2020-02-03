Beneox B12 30 ile 50 tabletler halinde satılan bir vitamin ilacıdır. Benexol B12 tabletlerinin her birinde ise;

- 250 mg B6 vitamini,

- 250 mg B1 vitamini,

- 1 mg B12 vitamini bulunur. Bu sayede vitaminleri tek tek değil birlikte tek seferde almak mümkün olmaktadır. Benexol B12 sahip olduğu ağrı kesici özelliğiyle ağrılara da çözüm olmaktadır. Reçete ile satılmaktadır. Bu nedenle kullanımı doktor tavsiyesi doğrultusunda olmalıdır.

Benexol B12 Faydaları Neler?

Benexol B12 vitamin desteği sağlar. Ayrıca bir ağrı kesici olmasının ötesinde pek çok sorunun tedavisinde etkili olmaktadır. Benexol B12 faydaları;

- B1, B6 ve B12 vitamini eksikliğinin tedavisin de etkili sonuç elde edilmesini sağlar.

- Unutkanlık, çabuk yorulma, sinirlilik, halsizlik ve titreme sorunlarında olumlu etki sağlar;

- Sinir ağrısı, sinir iltihabı, zona hastalığına iyi gelir.

- Kas ağrısı, bel ağrısı, eklem ağrısı sorunlarına fayda sağlar.

- Siyatik, eklem iltihabı ve eklem çevresi iltihabına fayda sağlar.

- Radyasyon hastalığı ve ateşli romatizmaya iyi gelir.

- Romatizma ve kramplar için çözüm oluşturur.

- Kalp kası bozukluğu ve ameliyat sonrası kusmalarda faydalı etki sağlar.

- Alkol zehirlenmelerine iyi gelir.

Benexol B12 Yan Etkisi Var mı?

Benexol b12 vitamin ilacının sık görülen bir yan etkisi yoktur. Bu ilacın kullanımı kesinlikle dozunda ve günde 1 tane olarak tüketilmelidir. Bu şekilde tüketilmesi durumunda çok nadir görülen yan etkileri söz konusudur. Benexol yan etkileri ise;

- Deride kızarıklık ve içi su dolu kabarcıklar

- Hırıltılı nefes alıp verme

- Döküntü

- Parestezi

- Yüzde şişme

- Somnolans

- Ciltte kabarma

- Periferal nöropati

- Baş dönmesi, baş ağrısı

İlaç kullanımına kıyasla bildirilmiş yaygın görülen bir yan etkisi yoktur. Benexol b12 vitaminin içeriğindeki etken maddelere karşı görülen alerjik tepkiler söz konusu olduğunda mutlaka doktora gidilmelidir.

Benexol B12 Kilo Aldırır mı?

Benexol B12 kilo aldırır mı sorusu en merak edilen konulardan birini oluşturmaktadır. Esasında Benexol B12 ilaç kullanımı kilo aldırmaz. Aksine kilo verilmesine katkı sağlar.

Benexol B12 Ne Kadar Süre Kullanılmalı?

Benexol B12 ile ilgili en merak edilen konulardan biri de kullanım süresidir. Benexol B12 kullanımının ortalama süresi 1 hafta yahut en çok 2 hafta olmalıdır. İlacın kullanım süresinin iki haftayı kesinlikle aşmaması gerekir. Ancak doktor tavsiyesi söz konusu olduğu durumlarda ilacın kullanım süresi uzayabilmektedir. Doktor tavsiyesi olmaksızın kişilerin Benexol B12 kullanımının kesinlikle iki haftayı aşmaması son derece önemlidir.

Benexol B12 Kullanımı Nasıl Olmalı?

Benexol B12 gün içerisinde istenen saate alınabilir. Gün içerisinde sadece 1 tane alınması yeterlidir. Ayrıca alındığı saate uygun olarak ertesi günde aynı saatte alınması doğru olacaktır. İlaç tok yahut aç karnına alınabilir ve alınacak dozun bir tane ile sınırlı olmalıdır.

Hamilelikte ve Emzirme Döneminde Benexol 12 Kullanılabilir mi?

Benexol 12 hamilelik ve gebelik döneminde kullanılması için bir sakınca bulunmayabilir. Ancak böyle bir durumda dahi Benexol 12 kullanımının doktora bildirilmesi oldukça önemlidir. Emzirme döneminde ise kesinlikle Benexol 12 kullanılmamalıdır.



