Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine gelen isimlerden Achraf Bencharki için kulübü Zamalek'ten kötü haber geldi.

Daha önce Trabzonspor'un Zamalek ile anlaşmaya vardığı iddia edilse de Mısır takımının başkanı Mortada Mansour, oyuncu için henüz bir anlaşmanın gerçekleşmediğini ve de oyuncuyu satmaya niyetleri olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Al-Massae'ye konuşan başkan Mansour, "Bencharki satılık değil" açıklamasını yaparak 2022'ye kadar sözleşmesi olan oyuncularını kolay kolay bırakmayacaklarını belirtti.

Fransız ekiplerinin de istediği oyuncu için başkanın yaptığı açıklama, daha yüksek bir teklif beklentisi olarak yorumlandı.