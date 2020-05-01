Yaşadığı aşkla tepki çeken ve kısa bir süre sonra ilişkisini bitirdiğini açıklayan Ece Erken ve eski sevgilisinin eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu arasında, sular durulmuyor.

Birbirine dava açan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken'in ayrılmasından sonra sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını yayınlayan Benan Hanım, altına şu notu düştü:

“Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var.”

Ayrıca Benan Hanım, profilinde isminin yanına büyük harflerle 'MAHMUTYAZICIOĞLU' soyadını da ekledi.

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

Ancak Erken'in kendisine verilen boşanma davası dilekçesinin sahte olduğu iddia edilmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı.

Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.