Ben Stokes Yılın Sporcusu seçildi

2019 BBC spor ödülleri sahiplerini buldu. Ben Stokes yapılan oylanma sonucunda Yılın sporcusu seçildi.

28 yaşındaki kriketçi, Dünya Kupası ve Ashes serisindeki performansı ile göz doldurmuştu.

Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton ikinci, 200 metrede dünya şampiyonu olan sprinter Dina Asher-Smith üçüncü sırayı aldı.

Maratonu iki saatin altında tamamlayan ilk isim olarak tarihe geçen Eliud Kipchoge ise Dünya Spor Yıldızı seçildi.

Yeni Zelanda'yı yenerek 2019 Kriket Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan İngiltere de, yılın en iyi takımı unvanına layık görüldü.

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