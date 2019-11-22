Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, iki sezon ve 172 NBA maçı sonrasında, kariyerinin ilk üçlüğünü sonunda attı. Simmons, Philadelphia’nın Wells Fargo Center’da New York Knicks’e karşı aldığı 109-104’lük galibiyetten sonra yaptığı açıklamada, “Yaz aylarında çalışmak ve karşılığını almak, iyi hissettiriyor” dedi. Simmons için büyük an, ilk çeyreğin bitimine 8 dakika 20 saniye kala geldi. Simmons, Philadelphia benchinin önündeki köşede, milli basketbolcu Furkan Korkmaz’dan aldığı pas sonrası şutunu denedi ve isabeti buldu.

Doncic tarihe geçti

Bu arada Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic, takımının Golden State Warriors’ı 142-94 yendiği maçta 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle oynayarak NBA’de üst üste iki karşılaşmada en az 35 sayılık ‘triple-double’ yapan en genç basketbolcu oldu.