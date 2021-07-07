Fransız futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden Hatem Ben Arfa, 11 yıl sonra 2008-10 arasında formasını giydiği Marsilya'ya geri dönmek istese de bu talebi gerçekleşmedi.

RMC Sport'un ahberine göre Hatem Ben Arfa, talebi üzerinde Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ile bir görüşme gerçekleştirdi. 4 Haziran'da Zoom üzerinden gerçekleşen görüşme 20 dakika sürdü ve bu görüşmenin sonrasında dosya kapandı. Böylece Hatem Ben Arfa'nın eski takımına dönüş hayali de gerçekleşmemiş oldu.

Ben Arfa ve Sampaoli, yıllar öncesinden bir tanışıklığa sahip. 2016'da Sampaoli, Sevilla'nın başındayken Ben Arfa'yı kadrosunda görmek istiyordu ki ikili o dönemde tanışmışlar ve Ben Arfa'nın transferi sadece imzaya kalmıştı. Fakat sonrasında Ben Arfa, PSG'ye transfer olmayı seçmişti.