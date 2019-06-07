Ben Arfa kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa transferini bitirdi. Comolli, 14 yaşından beri tanıdığı orta saha ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Hatem Ben Arfa, bu gece menajeriyle ve ailesiyle İstanbul'a gelecek. 2015 yılından bu yana sarı-lacivertli kulübün gündeminde bulunan ve ciddi anlamda transfer girişimleri yapılan Ben Arfa, Rennes kulübüyle resmen yollarını ayırıyor. Fransız kulübüyle sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha ile anlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Rennes Başkanı Olivier Letang bir açıklama yapıp, “ gelecek sezon Rennes kadrosunda olmayacak” diyerek resmen bu işi noktaladıklarını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu ise bu gelişmelerin ardından bonservisiyle beraber serbest oyuncu statüsüne çıkmıştı.

Hatem Ben Arfa kimdir?

7 Mart 1987 tarihinde Fransa’nın Clamart kentinde dünyaya gelen Hatem Ben Arfa, Tunus asıllı. Sol ayağını etkili kullanan Faslı oyuncu, Olympique Lyon altyapısında futbol yaşantısına başladı. Lyon ile profesyonel futbol yaşantısına başlayan Ben Arfa bu kulüpte parladı. Lyon formasıyla 85 maça çıkan Ben Arfa 11 gol atıp 9 asist yaptı.

2004-08 sezonları arasında forma giydiği takımda 64 maça çıkan Ben Arfa 7 gol buldu. 12 milyon Euro bonservis karşılığında Marsilya’ya transfer oldu. Marsilya’da bir dönem oynadıktan sonra Newcastle United’a kiralandı. İngiliz ekibi N.United sonrasında Ben Arfa’nın bonservisini aldı. Ancak genç oyuncunun kariyeri Newcastle’da düşüşe geçti.

Kadroda kendisine yer bulamayan Hatem Ben Arfa bir diğer İngiliz ekibi Hull City’e kiralandı. Hull City şansını da değerlendiremeyen Ben Arfa’yı Newcastle, bonservissiz bırakmak zorunda kaldı. 2015 yılının yaz aylarında Hatem Ben Arfa ülkesinin Nice takımın yolunu tuttu. Burada adeta yeniden küllerinden doğan Ben Arfa 37 maçta 18 gol 6 asist yaptı ve yıldızlaştı.

Nice'de adeta yeniden doğan Ben Arfa, PSG'nin yolunu tuttu. Büyük umutlarla transfer edilen fakat vasatı aşamayan 31 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı. Başkent ekibinde 32 maça çıkan Ben Arfa, 4 gol kaydetti ve eylül ayında Rennes'e transfer oldu.