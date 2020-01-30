Ben Arfa gündem oldu: Saçlarım jöleli top sektiremem

Real Valladolid’e transfer olan Hatem Ben Arfa, saçları jöleli olduğu için kafasıyla top sektirmeyi reddetti.

30 Ocak 2020, Perşembe 06:48 Son Güncelleme:
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Ben Arfa gündem oldu: Saçlarım jöleli top sektiremem

Bir dönem adı 3 büyüklerle anılan Hatem Ben Arfa, İspanyol ekibi Real Valladolid ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Lyon, Marsilya ve PSG gibi takımların formasını giyen 32 yaşındaki on numara, dün de imza töreni sırasında gündeme oturmayı başardı.

Basın mensuplarının karşısına geçen Fransız’dan top sektirilmesi istendi. Ancak Ben Arfa, kendisinden talep edilen bu istek karşısında saçlarında jöle olduğunu belirterek top sektiremeyeceğini belirtti.

Bu olay, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.


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