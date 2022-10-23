Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 11'inci haftasında kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 84'üncü dakikada Rossi kaydetti. Karşılaşma sonrasında ise ilginç bir olay yaşandı. 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu saha içinde Arda Güler'le bir süre sohbet etti.

TRİBÜNLERDEN ALTAY'A BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi takım kaptanı Altay Bayındır'a büyük destek verdi. Geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un yaptığı, "Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarı davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum" çağrısına kulak veren sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan milli oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Altay Bayındır, tribünleri selamlayarak bu desteğe karşılık verdi.









MADEN KAZASINDA YARALANAN MADENCİLERİN ÇOCUKLARI STATTA AĞIRLANDI

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada, Bartın'da meydana gelen maden kazasında yaralanan ve İstanbul'da tedavisi devam eden madencilerin çocuklarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yönetim locasında misafir etti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim kurulu üyesi Ruşen Çetin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in refakat ettiği misafirlerle yakından ilgilenirken, bir süre sohbet edip fotoğraf da çektirdi. Konuklar, daha sonra Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşmayı izledi.









FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARLA KONUŞTU

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi ve sonrasında bir çok Fenerbahçeli futbolcuyla sohbet etti. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Arda Güler oldu. Belözoğlu ayrıca Valencia ve diğer bir çok futbolcuyla uzun uzun konuştu.

TARAFTAR TRİBÜNE ÇAĞIRDI! SÜRE ALAMADI

Fenerbahçe'de Arda Güler'e taraftarlar Başakşehir maçı öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-Lacivertli futbol severler Arda Güler'i tribüne çağırdı. 17 yaşındaki yıldız adayı Başakşehir maçında süre alamadı. Maç boyunca yedek kulübesinde oturdu. Arda Güler bu sezon boyunca sadece 33 dakika süre alabildi.









"ARDA BENDEN DAHA YETENEKLİ" DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu, NTV'de yayınlanan ''Kırılma Anı'' programına konuk olduğu programda Arda Güler'le ilgili konuşmuştu. 41 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe dönemine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile de konuşan Belözoğlu, ''Arda benden daha yetenekli bir futbolcu. Hayallerinde yaşadığı ne varsa bu şöhretin getirmiş olduğu bir gün karşısına çok karanlık yönleriyle çıkacağını hesaplamasını isterim. Türkiye'de çok acımasız bir ortam var. Çok temiz kardeşimiz. Bir an önce Avrupa'ya gitmesini isterim.'' dedi.

EMRE BELÖZOĞLU TESELLİ ETTİ!

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 yendiği karşılaşma sonrası ilginç bir olay yaşandı. Maçta süre alamayan Arda Güler'e Emre Belözoğlu moral verdi. Emre Belözoğlu maçın bitimiyle birlikte Sarı-Lacivertli oyuncuları tebrik ederken Arda Güler'le kısa sohbet etti. Fanatik Gazetesi'nin deneyimli foto muhabiri Yusuf Dursun o anları görünce deklanşörüne bastı. Genç yıldız adayının moralsiz olması ise dikkatlerden kaçmadı.







