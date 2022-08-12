Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Torino ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Andre Belotti ile ilgilendiği artık yüksek sesle konuşuluyor.

28 yaşındaki golcünün Galatasaray dışında bir çok talibi bulunuyor. Mourinho'nun çalıştırdığı Roma kulübünün İtalyan Milli golcüye resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

2.8 milyon Euro + bonus

Roma Belotti'ye senelik 2.8 milyon Euro + bonus teklif etti. Ancak bu transferin gerçekleşmesi bir diğer golcüye bağlı. İtalyan ekibi Shomurodov'u kiralık satınalmalı 15 milyon Euro'ya elden çıkarmak istiyor. Bu ayrılık gerçekleşirse Belotti transferini gerçekleştirecekler. Özbek golcü Shomurodov'un ismi uzun süre Galatasaray'la anılmıştı.









Belotti 3.5 milyon Euro istiyor

Galatasaray transfer komitesi bu ismi doğrulamasa bile İtalyan medyası dahil herkes yüksek sesle Belotti & Galatasaray flörtünü konuşuyor. Tecrübeli golcünün İtalya dışındaki takımlardan istediği rakam ise senelik 3.5 milyon Euro. Belotti ayrıca sözleşmesi elinde olduğu için 3.5 milyon Euro da imza parası talep ediyor.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan vekili daha önce yaptığı açıklamada Belotti'nin maaşını sorduklarını yüksek geldiği için ilgilenmediğini belirtmişti.

Geçen sezon Serie A'da 23 maçta 8 gol atan 28 yaşındaki forvet kariyeri boyunca 43 kez İtalya Milli Takım forması giyerek 11 gol atma başarısı gösterdi.

Yakup Çınar