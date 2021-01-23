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Bellona Kayseri'nin son 16'daki rakibi Birevim Elazığ

FIBA Kadınlar EuroCup’ta son 16’ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, bir diğer temsilcimiz Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti.

23 Ocak 2021, Cumartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri'nin son 16'daki rakibi Birevim Elazığ

FIBA Kadınlar EuroCup müsabakalarında A Grubu’nda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını Macaristan’da oynadı. Gruptaki ilk maçında ev sahibi ülke ekibi Uni Györ ile karşılaşan ve 86-72 galip gelen Kayseri takımı, ikinci maçında da yine Macaristan temsilcisi Szekszárd ile karşılaştı, ancak sahadan 88-71 mağlup ayrıldı. Son maçında ise Ukrayna’nın BC Prometey takımını 106-82 ile geçen Bellona Kayseri Basketbol, grubu 2’nci sırada tamamladı. Son 16’ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti. Bu müsabakalar 14-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

DHA

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