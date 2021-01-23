FIBA Kadınlar EuroCup müsabakalarında A Grubu’nda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını Macaristan’da oynadı. Gruptaki ilk maçında ev sahibi ülke ekibi Uni Györ ile karşılaşan ve 86-72 galip gelen Kayseri takımı, ikinci maçında da yine Macaristan temsilcisi Szekszárd ile karşılaştı, ancak sahadan 88-71 mağlup ayrıldı. Son maçında ise Ukrayna’nın BC Prometey takımını 106-82 ile geçen Bellona Kayseri Basketbol, grubu 2’nci sırada tamamladı. Son 16’ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti. Bu müsabakalar 14-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

DHA